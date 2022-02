Amerikānisma produkts Nr.1. Kam un kāpēc Latvijā interesē "Super Bowl"?

"Lai es, starp hokeju, bobsleju un motokrosu ar blakusvāģiem izaugušais fans, tagad skatītos kaut kādu burgerēdāju sportu? Naktī? Pirms darba nedēļas? Nē, lai to dara tie amerikāņu pakaļskrējēji! Mums tāds sports nav vajadzīgs" – aptuveni šādi īsumā var raksturot Latvijas sporta līdzjutēju sabiedrības ilggadējo attieksmi pret sacensībām, kas dažādu vēsturisku apstākļu dēļ pie mums no ASV atnāca vien 20. gadsimta 90. gados. Vienā vārdā raksturojot Latvijas sporta līdzjutēju attiecības ar amerikāņu futbolu, precīzākais apzīmējums būtu "sarežģītas". Daudzu fanu ēdienkartē tas vēl aizvien ir neizprotams, reti nogaršots un ar amerikāņu kultūras mērci caursūcies produkts. Nez, no kuras puses pie tā vispār ķerties, tāpēc labāk šoreiz nē, mēs paliksim pie ierastajiem "kartupeļiem, kotletēm un štovētajiem kāpostiem".

Lai arī par strauju intereses kāpumu ir pamatotas bažas, Latvijas līdzjutēju prioritātēs daudz ko varētu mainīt šī vasara, jo no koledžu čempionāta ar "diplomu" iznācis carnikavietis Ralfs Rūsiņš, kurš pašlaik ir viens no nedaudzajiem ārpus ASV dzimušajiem futbolistiem, kuru NFL ir noskatījusi savai starptautisko talantu attīstības nometnei.