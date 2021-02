Andreja Rastorgujeva pirmā lielā uzvara: reāls mērķis vai gaistoša mirāža? Runā skaitļi

Reiz kādās sacensībās Andrejs uzrādīja labāko rezultātu starp visiem dalībniekiem. Vaicāsiet, kā tas iespējams, ja zelta viņam nav? Tas notika 2014. gada janvārī Oberhofā – iedzīšanās sacensībās. Tā joprojām ir vienīgā reize (no 116 mēģinājumiem!), kad 20 šāvienu sacensībās Rastorgujevs izticis bez soda apļiem. Skāde vien tā, ka viņš toreiz sāka tikai no 28. pozīcijas, ko ieņēma sprintā. Iedzīšanā ne tikai sašāva 20 no 20, bet arī uzrādīja trešo ātrāko soli trasē, un todien neviens cits distanci neveica tik ātri – norvēģis Emils Hegle Svensens (19/20) trasē pavadīja par 23 sekundēm, bet, piemēram, titulētais Martēns Furkads (18/20) – pat par minūti ilgāk. Šie dati gan vairāk statistikas mīļiem – iedzīšanas sacensībās latvietis finiša līniju šķērsoja ceturtais.

Šajā pētījumā tēmējām uz visaugstākajām virsotnēm: iespējamo uzvaras izcīnīšanu augstākās raudzes mačos – Pasaules kausā, pasaules čempionātā vai olimpiskajās spēlēs. Iztiksim bez salīdzināšanām un citu ziemas sporta veidu piesaukšanas, bet nav apstrīdams, ka biatlons ir ļoti augstas konkurences sporta veids, kurā par pirmo zeltu pamatoti sapņo desmitiem lielisku sportistu. Tikmēr Rastorgujevam atlikušais sacensību skaits kopējās karjeras kontekstā vairs nav tik liels – statistika rāda, ka diez vai viņam atlicis vairāk par 20-40 sacensībām.

.