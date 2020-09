Anžejs Pasečņiks. Laimīgās lozes ieguvējs vienreizējās NBA spēlītēs

Pāris dienu vēlāk Kolandželo amatā nolīga savu dēlu Braienu Kolandželo, kura CV galvenokārt rotā darbs Fīniksas "Suns" organizācijā divtūkstošo gadu ievadā. Komandas sastāva būvniecība jaunajā vadībā kļuva konservatīvāka – piesaistot arī pāris veterānus, kuri varētu uzlabot rezultātu laukumā. Par vienu no tādiem 2016. gada rudenī kļuva Ersans Iljasova. Turcijas izlases basketbolistu "76ers" ieguva maiņas darījumā no Oklahomasitijas "Thunder", kas šajā darījumā dabūja talantīgo uzbrucēju Džerami Grantu, Filadelfijas klubam atdodot arī 2020. gada drafta pirmās kārtas izvēli. Tiesa, "Thunder" sevi daļēji pasaudzēja – gadījumā, ja klubs tiktu pie "top-20" izvēles, to saglabātu pats, bet "76ers" pienāktos vien divas nākamo gadu otrās kārtas izvēles. Un te mēs nonākam pie Anžeja Pasečņika.

Tieši Kolandželo un šī papildu kārts ietekmēja latvieša nonākšanu NBA: 2017. gada draftā "76ers" ieguva latviešu centru, kuru Filadelfijas kluba vajadzībām ar 25. numuru tovakar izvēlējās Orlando "Magic". Par šo pakalpojumu pie "Magic" aizceļoja tā pati "Thunder" drafta izvēle, kā arī 2020. gada "76ers" otrās kārtas izvēle.

"Viņš uzspieda organizācijai izvēlēties Anžeju," Braiena Kolandželo lomu sarunā ar portālu MVP atzīst spēlētāja aģents Artūrs Kalnītis. "Visu laiku savā starpā komunicējām. Ideja bija tāda, ka Anžejs paliek Europā uz vienu gadu, lai nobriestu. Sezonas laikā Kolandželo brauca pie viņa runāt par iespējamo sadarbību nākamajā gadā."

Nodomus par Pasečņika palikšanu Eiropā tūlīt pēc drafta atklāti izpauda arī Kolandželo. Filadelfijas komanda pēc ilgstošas jauno talantu uzkrāšanas beidzot bija gatava aizvadīt konkurētspējīgu sezonu, 15 spēlētāju sastāvs pirms tās bija praktiski piepildīts, un šajā gadījumā "76ers" nošāva divus zaķus: nolūkoja sev interesējošu spēlētāju, kurš turklāt bija gatavs uzreiz uz Ziemeļameriku nedoties.

Šis nav tas puika, ko draftējām!

Šajā pašā draftā Kolandželo veica vēl kādu darījumu. Ģenerālmenedžeris bija noskatījis talantīgu saspēles vadītāju vārdā Markels Fulcs, kurš Vašingtonas universitātes sastāvā ar savu atlētismu, caurgājieniem un spēju izpildīt tālmetienus pēc dribla apbūra daudzus, bet problēma – Filadelfijas komandai 2017. gada draftā bija vien trešā izvēle.