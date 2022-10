Ar elkoņiem pretī šampanieša dušai. Singapūras F-1 nakts sacīkstes latvieša acīm

Svētdiena mani sagaidīja ar nepatīkamu pārsteigumu. Jau ierodoties uz braucēju parādi, kurā katrs apbrauc apli retro automašīnā, konstatēju, ka brīvu vietu nevienā no tribīnēm nav. Nu nekas, drīz uz netālu esošās skatuves būs "Black Eyed Peas" koncerts, un gan jau daļa ies to klausīties, tādējādi atbrīvojot vietas. Galvenais atnākt vēl pirms koncerts būs beidzies – nodomāju. Tobrīd neapzinājos, ka tribīnē sapulcējušies īsteni F-1 fani, kuri vietas sāka ieņemt jau divos, trijos pēcpusdienā (sacīkstei bija jāsākas astoņos vakarā) un viņiem tāds "Black Eyed Peas" bijis nebijis...

Kad slavenā amerikāņu grupa bija nospēlējusi dažas pirmās dziesmas, virs "Marina Bay" savilkās mākoņi un sākās lietusgāze. Bija laiks doties uz tribīni, jo pretējā gadījumā riskēju palikt bešā. Izrādījās, ka brīvu vietu joprojām nav un ieeja no abām pusēm nobloķēta. Tik vienkārši padoties tomēr negrasījos. Cenšoties patverties no lietus, kursēju starp ieejām un kādā brīdī pamanīju, ka ir iespēja izspraukties tai cauri. Daudz nedomājot, steidzu to izmantot...