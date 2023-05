Šis pavasaris Eirolīgā atnesa vienu no pēdējo gadu aizraujošākajiem ceturtdaļfināliem – trijos no četriem pāriem uzvarētāja noskaidrošanai bija vajadzīgas visas piecas spēles. Vienā no šādiem dueļiem vēsturi rakstīja basketbola klubs "Monaco", kas ar 3-2 apspēlēja seškārtējo Eiropas prestižākā klubu turnīra čempioni Telavivas "Maccabi". Monako Firstistē bāzētais klubs, kas pirms pieciem gadiem vēl pat ne reizi nebija spēlējis ULEB Eirokausā, nu nonācis divu uzvaru attālumā no visu sapņu piepildījuma – Eirolīgas titula. Slava... Ukrainai?