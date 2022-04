Atgriežas vienradža režīmā: vai Kristaps Porziņģis Vašingtonā spēs turpināt veiksmīgi iesākto

Tieši pirms gada MVP slejās uzrakstīju, ka liepājnieka laiks Dalasā tuvojas beigām – iespējams jau vasarā, bet ticamāk – līdz nākamā maiņu loga beigām 2022. gada ziemā. Tobrīd paustā doma, ka no Kristapa un slovēņu brīnumbērna Lukas Dončiča sapņu duets nevar sanākt, Ziemeļamerikas presē vēl nebija izskanējusi, taču jau drīz īleni sāka līst laukā no maisa. Un, lai gan publiski paši iesaistītie turpinās to noliegt (vai vismaz "piezemēt") – tādu bija daudz. Tāpēc šā brīža iznākums, ejot šķirtus ceļus, ir vienīgais loģiskais un visām pusēm labākais.

Tiktāl viss skaisti, taču tagad, kad "apsveicināšanās" periods garām, jāuzdod jautājums: kas tālāk? Vai Vašingtona beidzot kļūs par Porziņģa laimīgo zemi un savu nākamo līgumu viņš parakstīs tur, vai tomēr scenāriju arī šajā liepājnieka stāsta nodaļā turpinās diktēt spēlētāja veselība, nevis talants, gaisinot arī "Wizards" organizācijas šobrīd optimistiskos plānus? Un ko pārskatāmā nākotnē gaidīt no komandas, kas šo regulāro sezonu pabeidza līgas kopvērtējuma trešajā – pēdējā – desmitā?

10. februāra notikumi bija pārsteigums. Kristapa aģents un brālis Jānis Porziņģis tikai iepriekšējā naktī bija atgriezies no Dalasas, kas bija viņa pirmā vizīte Amerikā divu gadu laikā. Brauciena iemesls – tikšanās ar "Mavericks" ģenerālmenedžeri Niko Harisonu.