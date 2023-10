Atgūst brīvību lauvu voljērā. Šveices hokeja balzams Rūdolfa Balcera Amerikas brūcēm

Sezonas prelūdija Balceram izvērsās jau 2022. gada vasarā. Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubā Sanhosē "Sharks" mainījās vadība, un jaunais ģenerālmenedžeris Maiks Grīrs secināja, ka latvietis neiederas plānotajā spēles stilā. "Sharks" izpirka Balcera līguma pēdējo sezonu, padarot viņu par brīvo aģentu. Sākotnējais šoks bija spilgts – par lēmumu Balcers uzzināja nevis no paša Grīra, bet no draudzenes, kura jautājumu bija saņēmusi no cita hokejista draudzenes. Atverot telefonā jaunākās ziņas, Rūdolfs secināja, ka kļuvis bezdarbnieks...

Sekoja līgums ar Floridas klubu, taču latvietis izrādījās liekais, kad grāmatvedībā nesavilkās komandai atļauto algu dolāru limiti. Tampabejā viss šķita daudzsološāk, taču – svītru pārvika trauma, divos mēnešos aizvirzot tālu no pamatsastāva. Ziemeļamerikas sapnis sāka gaist... Lai gan Eiropas klubi sāka interesēties vēl pirms pasaules čempionāta, Balcers nolēma pagaidīt līdz 1. jūlijam, kad NHL atveras brīvo aģentu tirgus. Bez pārsteigumiem – pēc saraustītās sezonas, kas Ziemeļamerikā beidzās ar tikai 15 punktiem 36 AHL spēlēs, viņš nesadzirdēja pievilcīgus piedāvājumus. Trīs dienas vēlāk Balcers kļuva par Cīrihes "lauvu".