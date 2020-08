Atkarības, depresija un pašnāvības – vai sekas galvas traumām bobslejā un skeletonā?

Vai atceraties Atlantas olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju un to, kā leģendārais Muhameds Ali aizdedza olimpisko lāpu? Parkinsona slimības dēļ tas bija apgrūtinoši, jo roka pamatīgi trīcēja. Nu, jā, profesionālajā boksā ar šādu seku iespējamību ir jārēķinas. Tāpat kā hokejā un amerikāņu futbolā, kur atlēti milzīgā ātrumā triecas cits citam virsū. Tikmēr smadzeņu traumām renes sporta veidos to salīdzinoši niecīgās popularitātes dēļ īpašu uzmanību neviens nebija pievērsis. Izrādās – diemžēl... Šīsdienas materiālā apkopojām fragmentus no rakstiem izdevumā "The New York Times", bet rīt publicēsim Latvijas bobsleja un skeletona pārstāvju pieredzi un pārdomas.