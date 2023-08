Basketbols nevis badmintons... Indonēzija gatavojas uzņemt Pasaules kausu un latviešus

Lielo sporta veidu jumta organizācijas aizvien aktīvāk dodas Austrumu virzienā, vai tā būtu Arābu pasaule vai Āzija. No pēdējiem pieciem Pasaules kausiem šis būs trešais Āzijā (turklāt vēl viens norisinājās Turcijā – valstī, kas no Eiropas iestiepjas Āzijā). Un arī sestais – 2027. gada Pasaules kauss – būs tur, tiesības to organizēt ieguvusi Katara. Sākotnēji pēc FIBA ieteikuma tai konkurenci izrādīja tā pati Argentīnas-Urugvajas kopējā kandidatūra, taču... Nauda nesmird, un lielais sports ļoti uzstājīgi meklē ceļus naudas virzienā.

Lielo turnīru organizatorvalstīm kā likums tiek piešķirta automātiska dalība turnīrā, taču Indonēzija ir pirmais izņēmums kopš tiek organizēti Pasaules kausi. 73 gadus ilgajā turnīra vēsturē pirmoreiz mājiniece pati nemaz nepiedalīsies... Vismaz tik daudz FIBA apzinājās, ka biznesa intereses nedrīkst degradēt sportisko pusi tiktāl, lai Pasaules kausā piedalītos izlase, kas nav pat Āzijas čempionāta astoņu labāko pulkā.