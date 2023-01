Bez pjedestāliem un slavas. Aizgājušo gadu renes sportu varoņi pierod pie citas dzīves

Divi Oskari – Melbārdis un Ķibermanis – bobslejā, divi Dukuri – Martins un Tomass – skeletonā, divi Šici – Andris un Juris – kamaniņu sportā. Brigāde, kas Latvijas sportam daudzu gadu garumā sagādājusi veselu vezumu titulu, medaļu un varoņeposu. Vienlaikus – arī strīdus un diskusijas par to, vai varam to atļauties un kam to vajag...

Lai vai kā, tagad tam pienācis loģisks gals un šī ziema pašmāju renes sportā ir klusākā, kāda piedzīvota šajā gadsimtā – cits pēc cita pārtraucot vai vismaz iepauzējot sportiskās gaitas, no aktīvās aprites malā pagājis viss augstāk nosauktais sešnieks.

Laikā, kad citugad visi šie uzvārdi būtu dominējuši sporta mediju ikdienas ziņās, MVP nolēma painteresēties, kas aizpilda viņu dzīvi un ikdienu – tagad, kad lielie izaicinājumi trasē un mediju uzmanība aiz muguras.