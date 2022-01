'Bezbailīgs tēvainis bez dažiem zobiem'... Kāpēc NHL jācer, ka Ovečkins pārspēs Veinu Grecki

Nacionālajai hokeja līgai (NHL) pēdējos gados ir gājis visādi, taču par labu un izdevušos laiku to nez vai var nosaukt. Kā jau visiem izklaides pasākumiem, jādarbojas globālās pandēmijas un tai sekojošas absolūtas nenoteiktības apstākļos... Ar visu to, ka spēles notiek un Stenlija kausa izcīņa nav bijusi atcelta, nebūs stipri melots, ja apgalvosim – līga un tās līdzjutēji piedzīvo emocionālu panīkumu. Tāpēc nepieciešams kāds ļoti spēcīgs kairinātājs, kas spētu novērst uzmanību no pelēkās ikdienas rutīnas. Kas tāds, kas radītu sprādziena efektu, mainot ierasto lietu kārtību...