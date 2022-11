'Bija jāmācās dzīvot no jauna...' Patrīcija Eiduka par izaicinošo dzīvi pēc tēva nāves

Tiesa, laiks no pavasara līdz rudenim tik un tā raisījis stresu, jo grauzusi neziņa par nākotni. Eiduka sākotnēji radusi kopsaucēju ar pāris ziemeļvalstu komandām par startēšanu to paspārnē, taču līdzko bijis jāvienojas jau konkrētāk, tā ieslēgti klusie telefoni.

"Periods no pavasara līdz rudenim bija ļoti saspringts. Biju pilnīgi viena – bez komandas. It kā trenējos, taču tuvojās ziema, bija liela neziņa. Iekšēji – liels stress," atceras Eiduka. Tomēr tagad situācija ir pretēja, jo septembrī panākta vienošanās ar Lielbritānijas izlasi. Ar jauno komandu latviete gan iepazinās vien novembra vidū, kad Norvēģijā ar to uzsāka treniņus. "Beidzot varu teikt, ka jūtos ļoti labi, jo izdevies visu sakārtot, un varu koncentrēties tikai uz sevi, nevis ārējiem apstākļiem."

Morālu atbalstu no polietēm nesaņēma

Iepriekšējās trīs sezonas Eiduka startēja Polijas sieviešu izlasē, ikdienā trenējoties un sacenšoties ar gana spēcīgām pāriniecēm. Tas veicināja latvietes progresu, jo viņas rezultāti strauji uzlabojās un konkurēja ar spēcīgām nācijām – neraksturīgi tik mazai valstij kā Latvijai, kurā nav izteiktu distanču slēpošanas tradīciju. Šo trīs gadu laikā Eiduka sadarbojās arī ar Polijas leģendu Justini Kovaļčiku, taču pirms iepriekšējās sezonas divkārtējā olimpiskā čempione kļuva par vietējās biatlona federācijas direktori, tāpēc darbam ar izlasi un latvieti vairs nevarēja pievērsties tik daudz.

Foto: LETA

"Sezonas laikā pati sapratu, ka ar poļiem vairs negribu turpināt sadarboties, un ir jāmeklē augstāka līmeņa komanda," Eiduka neslēpj, ka savu lomu spēlējusi arī atšķirīgās mentalitātes, un savstarpējās attiecībās viss neesot ritējis kā pa diedziņu. "Būt vienā komandā ar polietēm nebija viegli. Sezonas laikā bija jātiek pāri vairākiem psiholoģiskiem brīžiem, ka, neskatoties uz bēdām par tēva aiziešanu, tik un tā nevari atslābt un jārisina iekšējās nesaskaņas. Sapratu – kaut kas jāmaina."

Polietes pēc Patrīcijas tēva Ingus došanās aizsaulē neesot izrādījušas empātiju, un to viņa nosauc par rūgtāko pieredzi pēdējā gada laikā. "Kad nomira tētis, gaidīju vismaz kādu atbalstu no komandas un pārējām meitenēm, taču to tā arī nesaņēmu. Skumji, ka cilvēki nespēj saņemties pat tādos brīžos. Polijas komandā jutos viena. Mēs bijām no pilnīgi dažādām situācijām. Tur sportistēm viss tiek iedots – nav jādomā pilnīgi ne par ko. Man tikmēr pašai bija jāprāto, kad lidošu uz mājām, treniņnometni vai sacensībām, kā tikšu no lidostas līdz viesnīcai. Jāplāno arī finanses – par kādu naudu braukšu uz sacensībām un nometni, kā samaksāšu slēpju smērētājiem. Viss bija uz maniem uz pleciem. Polietēm to bija grūti saprast, viņas nav saskārušās ar tādu situāciju."