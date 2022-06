Brīnumainā nedēļa Rosmālenā. Sensacionālais tenisa čempions dodas uz Vimbldonu

Vieta pasaules ranga trešā simta sākumā nebija pietiekama, lai cerētu spēlēt elitē, bet pakāpties augstāk Timam īsti neizdevās. Tam šķēršļus likušas vairākas traumas, kuru ārstēšana prasīja ilgu laiku, un šīs piespiedu pauzes pat ļāva cieši satuvināties ar citu sporta veidu – golfu, ar ko holandietis aizrāvies no sirds. Taču, kā pats atzīst, citas nodarbes un algas pelnīšanas veidus nav apsvēris, jo, neņemot vērā neveiksmes, tenisam kā prioritātei saņēmis ievērojamu atbalstu ne tikai no ģimenes, bet arī no Nīderlandes tenisa federācijas. Tā mudināja jaunieti turpināt – arī neskatoties uz to, ka van Rijtovens nebija izcīnījis nevienu trofeju pat "Challanger" līmeņa turnīros, kur biežāk zaudē, nekā uzvar (karjeras bilance – 47:53). Iespējams, ticību lika saglabāt savulaik sasniegtā 13. vieta pasaules junioru rangā.

Pacietība un uzticēšanās ar uzviju vainagojās pirms nedēļas, kad pasaules ranga 205. rakete nolika "uz pauzes" visu sporta pasauli.