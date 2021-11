Bumbu izmēģinājumu poligons. Latvijas-Igaunijas basketbola līgas unikālā statistika

Unikāls pētniecības lauks atrodams pašmāju "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL). Čempionātu organizējošajām federācijām katrai ir līgums ar citu bumbu ražotāju. Latvijas Basketbola savienība (LBS) sadarbojas ar "Molten", un, pateicoties vērienīgam līgumam, katru gadu visu LBS organizēto līgu komandas tiek nodrošinātas tieši ar šī uzņēmuma bumbām. Savukārt otrpus robežai Igaunijas federācija vienojusies ar "Spalding". Lai gan pāreja no bumbas uz bumbu Eiropas mērogam ir ierasta, savdabīgi, ka šajās divās valstīs tas notiek viena turnīra ietvaros.

Tāpēc tieši Latvijas-Igaunijas līga var dot relatīvi zinātnisku atbildi par problēmu, kas zināma katram basketbolistam. Komandas spēlē vienādu spēļu skaitu, tiekas ar tām pašām vienībām, dodas laukumā tajās pašās zālēs un galvenokārt izjūt to pašu komfortu (vai diskomfortu) pārbraucienos. Tā kā aizvadītas jau divas pilnas sezonas, kurās sanācis doties ārpus savas valsts (2020./2021. gadā to liedza Covid-19), var izteikt cerību, ka bijis tik daudz spēļu, lai laika gaitā no statistikas būtu izzudušas jebkādas nejaušības un īstermiņa tendences.

Atslēgas punkts varētu būt spēlēšana izbraukumā, bet savā valstī. Proti, basketbolisti tāpat piedzīvo nonākšanu sev neierastā vidē, bet – atšķirībā no spēlēšanas kaimiņos – spēlē tiek izmantotas tās pašas bumbas. Pie viena, protams, izskatīsim arī statistiku savās mājās.

Pēdējais solis pirms datu ievākšanas bija pavaicāt kādam pieredzējušākam kolēģim, vai šāda metode varētu atbilst pētījuma mērķim. Medija "The Athletic" žurnālists Sets Partnovs savulaik caur analītiskiem darbiem par basketbolu kļuva par Milvoku "Bucks" pētījumu nodaļas direktoru. Viņš atzina, ka pētījums varētu būt interesants, bet pēcāk MVP iegūtos datus ar kolēģiem jau apspriedis medija "The Athletic" podkāstā "Nerder She Wrote".