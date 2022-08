Cerēt uz brīnumu, šķirties vai beigt? Samoilovs un Šmēdiņš cīņā ar smilšu pulksteni...

"Kad šķīros no viņiem pirms pieciem gadiem, teicu: "Kungi, man ne visai patīk, ka jūs domājat ne tikai par volejbolu." Tāds bija mans viedoklis: ja gribi braukt uz olimpiskajām spēlēm, par visu pārējo vajag aizmirst! Viņi atbildēja, ka treneris kļūdās un ka viņi pierādīs, ka var tikt uz olimpiskajām spēlēm. Tokijā es viņus neredzēju. Skatījos, bet neredzēju... Domāju, ka par Parīzi vīriešiem varam aizmirst," atzīst Genadijs Samoilovs.

Ņemot vērā no citiem sportistiem dzirdēto, Latvijā katrs sponsora dotais cents šobrīd ir jāatstrādā kā grāvjus rokot. Lielā mērā tāpēc gan Šmēdiņam ar Samoilovu, gan vēl citiem sportistiem ir jāņem vērā atbalstītāja vēlmes, un nav iespējams, kā to dara citu valstu augstas klases pludmales volejbolisti, uz mēnesi vai diviem pazust no sacensību aprites un gatavoties svarīgākajiem mačiem, tajos izcīnot medaļas. Latvieši gandrīz vienmēr ir spēlējuši no zvana līdz zvanam, dažādu iemeslu dēļ braucot uz posmiem, uz kuriem citi konkurenti nebrauc.

"Jānis ar Sašu var spēlēt ļoti ilgi. Jautājums ir – kāda ranga sacensībās?" saka Samoilovs seniors. "Desmit gadus viņi vēl var spēlēt, pakāpeniski atkrītot līdz kvalifikācijai. Tas nav līmenis cilvēkiem, kuri spēlējuši finālos...