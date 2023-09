'Dzīve ārpus iztēles robežām...' Neimāra galvu reibinošais 'līgums ar velnu' Saūda Arābijā

Labumu saraksts, kas raksturo brazīliešu superzvaigznes jaunās darba attiecības, ir patiesi iespaidīgs, un runa nebūt nav tikai par simtiem miljonu dolāru vērto algas čeku. Jau no pirmajām dienām, kad izskanēja vēl tikai pirmās baumas par nopelniem bagātā futbolista pārcelšanos uz tuksnesī esošo Saūdu Arābiju, bija skaidrs – te visu izšķirs ne tikai piedāvātais algas cipars, bet arī bonusā pievienotie labumi, kas varētu pārliecināt sportistu un viņa ģimeni atteikties no ikdienas dzīves kādā no Eiropas futbola metropolēm un pārcelties uz Vidējiem Austrumiem.

Tāpat bija skaidrs, ka arābu prinči, lai tikai sasniegtu sev vēlamo rezultātu, bija gatavi naudas čemodānus krāmēt kā malku. Jautājums – ko vēl, izņemot iespaidīgo summu bankas kontā, gatavi nodrošināt arābi, un, protams, izrādījās, ka arī bonusu piedāvājumā viņu iespējas ir neierobežotas. Kā to nodēvēja medijs "Gazzetta dello Sport", kuru rīcībā bija nonākusi informācija par Neimāra līguma detaļām – runa bija par "dzīvi ārpus iztēles robežām". Jo nekas nav neiespējams! Vēlies villu? Lūdzu! Pilnu garāžu ar ekskluzīvām automašīnām? Protams! Varbūt arī privātu zoodārzu, lai ģimenei jautrāk īsināt dienas? Nekādu problēmu. Un – jā, 31 gadu vecais Neimārs arī nekavējās šo dāsnumu izmantot, lai burtiski apzeltītu savas karjeras noslēdzošo taisni. Tā Saūda Arābija ieguva vēl vienu, kuru dēvēt par "karali" – jo attieksme jau bija tieši tāda...

Labumu grozs, ko futbolists saņēma līdz ar parakstu uz līguma ar "Al-Hilal" klubu, ir galvu reibinošs.