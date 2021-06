'Euro' līdzjutēja acīm: Pļauka pandēmijai. Pirmie vērojumi Sanktpēterburgā

Krievijas-Beļģijas spēles apmeklējums nebija mūsu plānā, jo biļetes uz šo maču starp mājiniekiem un vienu no turnīra favorītēm pēdējo mēnešu laikā ne brīdi nebija pieejamas oficiālajā tirdzniecības vietnē. Lielākā daļa tika iztirgotas pirms pandēmijas sākuma 2020. gadā, bet šogad ietilpība tika noteikta 50% apmērā no maksimālā skaita – kas konkrēti "Gazprom" stadiona gadījumā nozīmē samazinājumu no 61 000 līdz 30 500. Protams, melnajā tirgū biļetes bija pieejamas, bet to cenas neuzrunāja... Dažas stundas pirms mača sākuma vēl izmēģinājām laimi pie stadiona, kur aina līdzīga. Satiktais biļešu tirgotājs piedāvāja trešās jeb zemākās kategorijas biļeti par 20 000 rubļu jeb aptuveni 230 eiro. "Ko tad jūs gribējāt, šis ir topa mačs!" reaģējot uz mūsu skepsi, saīga biznesmenis. Tiesa, jau dažas stundas vēlāk ekrānā vērojot, ka mājinieku izlase neko nespēj parādīt uz FIFA ranga pirmās vietas īpašnieces fona (0:3...), nejutos neko zaudējis.

Tā vietā nolēmām skatīt, cik jaudīga futbola gaisotne mača laikā valda pilsētā.