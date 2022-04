'Fani apturēja autobusu un lika izkāpt...' Talantīgais sliņķis Patriks Zabusovs laužas izlasē

Pēc trīs neveiksmīgiem mēģinājumiem ieķerties Rīgas "Dinamo" sastāvā aizvadītajā novembrī 20 gadus vecais uzbrucējs Patriks Zabusovs beidzot piekrita piedāvājumam karjeru turpināt Čehijā. Apliecināja sevi kā viens no līderiem un bija gatavs palikt, taču – komanda izkrita no augstākās līgas... Nu ceļš jāsāk no jauna. Patlaban – Latvijas izlases nometnē. Kā izvairīties no palikšanas par mūžīgi perspektīvo?