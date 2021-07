Grilētas dūjas un iesprūdusi Bjorka. Olimpisko atklāšanas ceremoniju slavenākie brāķi

Pat tiem, kam olimpiskās peripetijas ikdienā neinteresē neko diži vairāk kā vakardienas nocenotās bulciņas lielveikala maizes nodaļas groziņā, atklāšanas ceremoniju parasti paskatās – kaut vai kā šovu, kurā uz patiešām globālas skatuves savas 30 sekundes slavas ļauts piedzīvot arī sarkanbaltsarkanajam karogam. Ceremonija ir viens no lielākajiem izaicinājumiem arī organizatoriem, kas pāris stundu priekšnesuma laikā cenšas atainot savas nācijas varenību, vēsturi un vērtības – rēķinoties, ka to vēros simtiem miljonu acu pāru. Taču katram no mums labi zināma aksioma – jo vairāk tu centies, jo lielāka iespēja, ka kaut kas noies greizi...