Hokejs, futbols vai Porziņģis? Kurus Latvijas sporta mirkļus patiesi pamana citur pasaulē

Latvijas fani varētu līdz bezgalībai plēsties, beigu beigās tāpat paliekot katrs pie savas pārliecības, tāpēc šajā reizē mēģināsim noskaidrot popularitātes parametrus, talkā ņemot starptautisku mērauklu – skaitļus, ko sniedz vispasaules tīmeklī atstātie pēdu nospiedumi. Proti, kuros brīžos interese par Latviju vai kādu konkrētu tās valstsvienību vai individuālo zvaigzni iezīmējusi "pīķi", bet kuros pārējā pasaule pret kādu mūsu lokālo eiforiju palikusi gluži vienaldzīga.

Uzreiz jāteic – Latvijas televīzijas kanālu rādītāji no globālajām tendencēm atšķiras būtiski, un arī tajās brīžiem atrodami savdabīgi pagriezieni. Piemēram, sensacionālais starts 2004. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā Portugālē nebūt nav Latvijas futbola izlases globālās publicitātes virsotne – tā sasniegta salīdzinoši nesen. Basketbols pēdējo piecu gadu laikā hokeju palaidis garām tikai divas reizes, un neviena no tām nav saistīta ar bronzu, bet Latvijas sporta globālās popularitātes rekords nepieder nevienai no mūsu sporta spēļu izlasēm, un pat ne Kristapam Porziņģim...