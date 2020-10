Iesaldētie sapņi: trīs latvieši ar NHL līgumiem, bet bez NHL ledus

Jau četros pasaules čempionātos Latvijas valstsvienību pārstāvējušais centra uzbrucējs Rodrigo Ābols bija pirmais no Latvijas ziemeļamerikāņiem, kurš pievienojās komandai Eiropā. "Orebro" – vienība Zviedrijā, no kuras Ābols aizbrauca uz Floridas "Panthers" sistēmu – par latvieša iznomāšanu pavēstīja 3. augustā, mēnesi un 25 dienas pirms Tampabejas "Lightning" izcīnīja Stenlija kausu un pielika punktu NHL sezonai. "Aģentam prasīju, kādas ir prognozes par nākamo sezonu. Tobrīd tika runāts par 1. decembri. Man uzreiz bija skaidrs, ka negribu no marta vidus līdz decembrim sēdēt bez spēlēm. Viņš pajautāja, ko vēlos darīt, un pats ieminējos, ka varētu apjautāties "Orebro" – vai ir interese. Bija. Gan viņiem, gan man. Diezgan viegls ceļš, ņemot vērā, ka saglabājušās labas attiecības ar kluba vadību, treneriem, spēlētājiem," atzīst 24 gadus vecais Ābols.

Viņam zināmā mērā pat paveicies. Pirms NHL līguma noslēgšanas Ābolam bija spēkā esošs divu gadu kontrakts ar "Orebro", un tagad tas devis iespēju, kas citiem nemaz nepastāv, proti – Zviedrijas spēcīgākajā līgā uz īres laiku drīkst spēlēt tikai tie hokejisti, kuriem vēl ir spēkā esošs līgums Zviedrijā. Tādu izrādījās tikai septiņi – seši vietējie un Ābols. Pārējie – uz Zviedrijas otro līgu...

Iejušanās neprasīja ilgu laiku. Pirms sezonas Zviedrijas medijos tika prognozēts, ka Ābols varētu kļūt par "Orebro" rezultatīvāko spēlētāju – tieši tik labs bija pārbaudes spēlēs atstātais iespaids! Regulārā čempionāta ievads nepievīla: pirmajā spēlē Ābols izcēlās ar 0+2, kam nākamjos divos mačos sekoja arī divi vārti. Latvieša maiņas partneri Matiass Brome un horvāts Borna Renduličs gozējas rezultatīvāko spēlētāju pirmajā un otrajā ailē, bet Ābols astoņās spēlēs sakrājis septiņus punktus, būdams ceturtais komandā. Viņš gan aizvadījis par divām spēlēm mazāk nekā komandas biedri, jo 10. un 15. oktobra mačus izlaida slimības dēļ – bijusi temperatūra un smags klepus. Bažas neapstiprinājās – Covid-19 analīzes izrādījās negatīvas.

Zviedrijā pandēmija tiek uztverta ar mazāku piesardzību nekā Latvijā, secina Ābols. Brīdinājuma zīmes par divu metru distances ievērošanu ir vienīgais, kas liecina – 2020. gads ir citāds. Slimības laikā veiktās analīzes viņam bija pirmās pēc ierašanās Zviedrijā. Nekādu pārbaužu pēc robežas šķērsošanas, nekādu pārbaužu, pievienojoties komandai vai čempionāta laikā. Mazāk zināsi, labāk gulēsi – tā secinājuši zviedri... "Kad aizgāju nodot analīzes, slimnīcā ārsti bija bez maskām un bez cimdiem. Tas man šķita šokējoši," teic Ābols.