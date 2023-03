Iespēja trāpīt – viens pret 120 miljardiem... Amerikas koledžu sporta fenomens

Dažādos sporta veidos koledžās startē milzīgs skaits studentu (NCAA vien veido 1100 skolas), un to meistarības līmenis ir ļoti dažāds. Taču šajā gadījumā tas spēlē par labu izklaidei un skatāmībai. Dažādi rekordi, brīnumainas atspēlēšanās un absolūti neloģiski zaudējumi, neatkarīgi no sporta veida – to visu var redzēt koledžu sportā. Tāpēc to mēdz dēvēt par "izklaidi tīrā veidā".

Tas arī iemesls, kāpēc tik populāras ir prognozes, piemēram, pirms basketbola "Marta trakuma". Šie mači ir absolūti neprognozējami, un vēl nekad un nevienam oficiāli nav izdevies pirms turnīra precīzi uzminēt visu cīņu iznākumus. Aprēķināts, ka iespēja to paveikt ir 1 pret 120 miljardiem, taču ar nosacījumu, ka minētājs no basketbola "kaut ko" saprotot. Ja ne – tad vēl mazāka... Vai tad ne to lielākā daļa līdzjutēju sagaida no sporta!

Mums, eiropiešiem, grūti saprast, kāpēc studentu sports ir tik populārs, jo tie taču ir tikai studenti. Taču jebkurš amerikānis uz šādu neizpratni atbildēs ļoti vienkārši – tieši tāpēc, ka studenti, tie mūs interesē jo īpaši! Tik ļoti, ka profesionālais sports var pienest ūdeni un spiests taisīt pauzes savā kalendārā. Un iemesli patiešām ir vairāki.