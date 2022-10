Īsts talants un viltus rekords. Kad maratonu noskries ātrāk par divām stundām?

Iztēlojaties, ka futbola laukumā attālumu no saviem līdz pretinieku vārtiem veicat 17 sekundēs, un atkārtojat to 422 reizes pēc kārtas. Šāds temps ir nepieciešams, lai noskrietu maratona distanci mazāk nekā divās stundās. Līdz šim tas mūsdienu labākajam garo distanču skrējējam – kenijietim Eliudam Kipčogem – izdevies vien īpaši pielāgotos apstākļos. Taču septembra beigās Berlīnē viņš laboja sev piederošo pasaules rekordu arī oficiālās sacensībās, un tagad no mītiskās robežas viņu šķir tikai septiņdesmit sekundes. Turklāt tā vien šķiet – ja maratons kādudien tiks noskriets ātrāk par divām stundām, tas notiks tieši Vācijas galvaspilsētā.