Jo vairāk nopelnīji, jo mazāk saņemsi. Reformu dīvainības sportistu un treneru finansēs

Tieši skaidri noteiktie kritēriji bija viens no lielākajiem vecās sistēmas trūkumiem un priekšrocībām vienlaikus. Ja raugāmies no sportistu skatu punkta, tad normatīva izpilde garantēja Olimpiskās vienības finansiālo, medicīnisko un bieži vien arī morālo atbalstu. Jo nav nekāds noslēpums, ka sportistiem ar savu sporta veidu jumta organizācijām ne vienmēr ir saskanīgas attiecības. To labi pierādīja šīgada pārejas posms, kurā no Latvijas Basketbola savienības 3x3 basketbola komisijas puses regulāri tika zāģēta komanda, kas vēlāk Tokijā izcīnīja zelta medaļas. Pirms pāris nedēļām sniedzām ieskatu arī par Latvijas Boksa federācijas ciešajām skrūvspīlēm, kurās jau divarpus desmitgades agonē amatieru bokss.

Tādā ziņā Olimpiskā vienība sportistiem nereti kalpoja ar sava veida buferzonu attiecībās ar federācijām. Jo LOV atlētus vērtēja tikai pēc sasniegtā rezultāta, nevis savstarpējām simpātijām vai antipātijām. Tagad federācijām tiks piešķirta lielāka vara, un sportisti konfliktu situācijās paliks neaizsargātāki.

Zelta sastāva sportists un treneris no Olimpiskās vienības gadā kopā saņēma apmēram 60 000 eiro. Pēc jaunās sistēmas – varētu saņemt tikai nedaudz vairāk par pusi no šīs summas. Taču pēc vietas olimpiskajā sešiniekā apcirpti nevēlas būt nedz 3x3 basketbolisti un pludmales volejbolisti, nedz svarcēlāji un vienīgā brīvās cīņas pārstāve Tokijā.