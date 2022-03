'Jūs esat fantastiska tauta...' Ukraiņu bērni Latvijā sporto un aizmirstas pēc kara šausmām

"Pamodos no sprādzieniem, kad tika uzspridzināta netālu esošā militārā vienība. Tā sapratām, ka ir sācies karš," atceras basketbola treneris Jans Seļivanovs, kurš torīt bija mājās kopā ar sievu un četriem bērniem. "Ieslēdzām televīziju un uzzinājām, ka no Krievijas puses organizēti sprādzieni lielākajās pilsētās. Vai tas bija pārsteigums? Redzi, uzturos basketbola vidē, tāpēc labi zināju, ka jau no 15. februāra Superlīgas leģionāri no aģentiem saņēma īsziņas ar aicinājumiem pamest Ukrainu, jo drīz sāksies karš. Neviens no mums tam neticēja. Vēl 16. februārī aizbraucu uz spēlēm Mikolajivā, bet ar katru dienu leģionāru skaits Ukrainas komandās samazinājās. Tas mums lika saprast, ka notiks kaut kas slikts. Tomēr arī tad šķita, ka tā ir tikai iebiedēšana. Neticējām, ka Ukrainā būs īsts karš."

Seļivanovs stāsta, ka tauta bijusi nomāktā stāvoklī. Skanējušas trauksmes sirēnas, cilvēki sēdējuši pagrabos un nemitīgi sekojuši līdzi jaunākajai informācijai sociālajos tīklos. Tā viņš feisbukā pamanījis Ainara Bagatska organizētās jauno basketbolistu nometnes. Ceļā uz Latviju viņš ar savu ģimeni pievienojies diviem treneriem no Harkivas, kuru brauciens zem artilērijas lādiņu apšaudes bijis īpaši bīstams. Vienai no automašīnām aizmugurējo stiklu nācies aizstāt ar plēvi...