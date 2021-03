Kad panda grib būt grizli. Atsākam sportot pēc mājsēdes ziemas

Ne katram pietiek apņēmības ziemas salā regulāri mīt pedāļus, slīpēt špūri vai skriet krosiņu tuvējā parkā, bet iekštelpās ierastās sporta aktivitātes nu jau vairākus mēnešus bijušas liegtas vīrusa pandēmijas dēļ. Kas nozīmē vienu – šis pavasaris vēl daudz izteiktāk nekā citus gadus būs laiks, kad klasiskais sportists-amatieris lien laukā no migas, savu iekšējo zvēru atkal mēģinot transformēt no laiskā pandas par neapturamu grizli. Prāts teiks, ka jāatsāk no tās pašas vietas, kur "karjera" pārtrūka, bet ķermenis tikmēr elsīs un pūtīs dīvānā pavadīto mēnešu jūgā... Sagaidot pirmās siltās brīvdienas, MVP nolēma soli atkāpties no profesionālā sporta intrigām, mēģinot sniegt noderīgu plecu visiem tiem tūkstošiem "svētdienas sportistu", kas patlaban rota piedurknes aktivitāšu atsākšanai...