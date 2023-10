Kāpēc Pasaules kauss regbijā ir gada notikums pasaules sportā, kura ažiotāžai nav turpinājuma?

Lai arī pats būdams regbists, nekad neesmu apšaubījis to, ka Pasaules kauss ir Top3 sporta notikums uz planētas Zeme aiz Pasaules kausa futbolā un vasaras olimpiskajām spēlēm (ko apliecina arī dažādi statistikas rādītāji), tomēr ir patīkami, ja to ievēro arī citi. Kā mīl teikt Latvijas regbija pamatlicējs Andris Ozols: regbijs ir vienīgā spēle, ko nevar uzspēlēt – to vai nu spēlē uz pilnu jaudu, vai nespēlē nemaz.. Tomēr svētki beigsies, un jau nākamajā dienā cilvēki par to visu aizmirsīs vēl uz četriem gadiem. Kāpēc tā?

Pasaules kausa izcīņa regbijā ir viens no prestižākajiem un skatītākajiem sporta notikumiem pasaulē. Notiek reizi četros gados, pulcē pilnus stadionus un simtiem miljonu skatītāju pie ekrāniem. Pēc vairākām pazīmēm – stāv braši līdzās Pasaules kausam futbolā. Tomēr, izkāpjot no svētku drānām, abi sporta veidi attopas katrs uz savas planētas. Ja Mesi un Ronaldu spēj nosaukt katrs sportam garām gājējs, tad kurš spētu nosaukt divus populārākos regbistus?

Man daudzi cilvēki ir uzdevuši jautājumu: kāpēc par futbola runā ikdienā, bet par regbiju vidējais sporta fans interesējas vien reizi četros gados? Pacentīšos atbildēt.