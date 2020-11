Kāršu namiņš rudens vētrās... Kā top basketbola izlase novembra ' burbulim '

Par nelāgiem pārsteigumiem bagāto 2020. gadu gari rakstīt laikam lieki. Čempionātus ik pa laikam pārtrauc, paši sportisti saslimst ar Covid-19, bet viņu pārstāvētās komandas spiestas ievērot pašizolāciju. Sportistu apdraudētās veselības dēļ brīžiem pat neceļas roka rakstīt par tādiem sīkumiem kā sacensības... Tomēr lielākā daļa sporta veidu turpina klibot uz priekšu – pat ja aiz kura katra soļa var sekot nākamais klupiens.

Tāds varētu sagaidīt arī novembra beigās paredzētos vīriešu basketbola izlašu sabraukumus, bet vismaz pagaidām dzīve rit uz priekšu ar pieņēmumu, ka šie mači noritēs. Situāciju ap komandu sastāviem novembra laikā varētu mainīt katra nākamā notikumu sakritība vai nelaime. Protams, ne jau Latvija tāda vienīgā, un īsti gausties par kārtējo reizi nesapulcēto labāko sastāvu nevaram. Taču zināma rosība ap iespējamajiem "kurš", "kā" un "kad" jautājumiem mudina situāciju pašķetināt tieši tagad.

Šobrīd grūti pat spriest, vai Latvijas izlase varētu būt bijusi ieguvēja no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izmainītā kalendāra, kas sniedz teorētisku cerību stariņu ziemeļamerikāņus redzēt Eiropā netipiski vēlā rudenī. Skaidrs, ka meniska savainojuma dēļ šāda iespēja iet secen Kristapam Porziņģim. To pašu nešķiet godīgi sagaidīt no Dāvja Bertāna, kuram starp sezonām jānoslēdz, iespējams, dzīves ienesīgākais līgums – savu izlašu sastāvos nav iekļauti arī līdzīgam riskam pakļautie Bogdans Bogdanovičs (Serbija) un Danilo Galināri (Itālija). Vēl nav publicēts Horvātijas izlases sastāvs, bet nolemtību par situāciju medijam "jutarnji.hr" paudis Dario Šaričs, kurš jau agonizē par iespējamiem četriem gadiem bez sarkanās formas pielaikošanas.

Interesantus publiskus izteikumus savukārt pauduši Francijas izlases pārstāvji, kuri aiz spīta 23. oktobrī izplatīja 47 kandidātu sarakstu – vienlaikus uzsverot, ka tajā esošie NBA basketbolisti spēlēs nepiedalīsies. Tajā iekļauts arī bez līguma esošais NBA aizsargs Evans Furnjē, kurš šobrīd it kā vienīgais sev tik atbildīgajā starpsezonā bijis gatavs doties uz Eiropu. Francijas izlases ģenerālmenedžeris Patriks Bīzlijs atklāja, ka Starptautiskā basketbola federācija (FIBA) un NBA nav atjaunojusi spēlētāju apdrošināšanas vienošanos. Tā paredz apdrošināšanas polisi un īpašus treniņu noteikumus, pēc kuriem NBA spēlētāji var piedalīties FIBA spēlēs, taču šajā līgumā nav paredzēta NBA spēlētāju apdrošināšana novembra beigās – jo agrāk šādas nepieciešamības gluži vienkārši nebija, basketbolistiem tobrīd jau sen esot aizņemtiem savos NBA klubos.

"Kādu laiku gaidīju atbildi no FIBA par vienošanos, taču tagad tas pat vairs nav aktuāli, jo skaidrs, ka NBA basketbolisti, visticamāk, nespēlēs," par pārrunām starp FIBA un NBA izsakās Latvijas vīriešu izlašu koordinators Emīls Toms. Viņš neslēpj atklātu skepsi par vēl nesen izteiktajām cerībām izlases rindās šoruden ieraudzīt Vašingtonas "Wizards" centru Anžeju Pasečņiku.