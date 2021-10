Kas ir Čempionu līgas sensācija 'Sheriff' un vai 'viņu vietā varētu būt mēs'

Moldovas titulētākais klubs ne tikai iztiek bez moldāvu futbolistiem laukumā, tas arī faktiski nemaz nav Moldovas klubs – Tiraspole ir starptautiski neatzītās un Krievijas atbalstītās Piedņestras centrs, bet futbola kluba īpašnieks un PSRS VDK virsnieks Viktors Gušans ir viena no Piedņestras ietekmīgākajām personām. Brūkot Padomju Savienībai un vietējiem krievvalodīgajiem uztraucoties par moldāvu nacionālisma uzplaukšanu un tuvošanos Rumānijai, šaurā teritorija Dņestras upes kreisajā krastā starp Moldovu un Ukrainu 1990. gadā atdalījās no pārējās Moldovas, bet 1992. gadā notika Moldovas un Piedņestras spēku militāra sadursme, dzīvību zaudējot vairāk nekā 1000 cilvēkiem. Moldāvijas PSR karoga saglabāšana, Ļeņina piemineklis Tiraspoles centrā, Krievijas armijas karavīri, Piedņestras rubļi, nabadzība, korupcija un kontrabanda – Piedņestra ir kā laika mašīna atpakaļ deviņdesmitajos gados, kas tur, šķiet, vēl nav beigušies.Piedņestras pazīstamākais zīmols ir "Sheriff" – holdings, ko Gušans kopā ar Iļju Kazmali dibināja nākamajā gadā pēc Piedņestras kara. Tā monopols ir tik iespaidīgs, ka "Sheriff" daļa no visas Piedņestras uzņēmējdarbības tiek lēsta 60% apmērā. Straujo izaugsmi, pateicoties netālajām Melnās jūras ostām, sācis ar cigaretēm un spirtu, "Sheriff" nu dominē lērumā uzņēmējdarbības segmentu – no pārtikas un benzīntankiem līdz telekomunikācijām, medijiem un daudz kam citam. Un, protams, arī futbolam.

Kādēļ futbola kluba un visa holdinga nosaukums ir "Sheriff"? Tādēļ, ka Valsts drošības komitejā tā dēvēja pašu Gušanu.