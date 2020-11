Kluss. Sīksts. Labākais metējs komandā. 'Timberwolves' pārstāvji atceras Gundaru Vētru

"Džeks [Makkloskijs] kļuva par vienu no pirmajiem ģenerālmenedžeriem, kurš nolīga starptautisko skautu – Borisu Karebinu. Boriss visās niansēs pārzināja, kuri spēlētāji grasās doties uz ASV. Viņš allaž skaļā un komandējošā balsī runāja krieviski. Es neko no šīm sarunām nesapratu. Viņu labāk bija nekaitināt," par savu bijušo kolēģi nosmej Bitners.

Tieši Makkloskija māceklis Bitners visvairāk šodien var pastāstīt par Vētras nolīgšanas procesu no kluba perspektīvas, jo gan Makkloskijs, gan viņa asistents Robs Bebkoks diemžēl jau aizgājuši aizsaulē. Bitners – kurš izveidoja 17 gadus ilgu karjeru dažādos NBA klubu amatos – uzsver, ka NBA komandu interese par eiropiešiem tolaik bija neviennozīmīga.

"Galvenās bažas bija, vai viņi spēs adaptēties spēles manierei," klāsta video koordinators. "NBA tobrīd tika piekopta ļoti fiziska spēle. Funkcionārus galvenokārt interesēja tas, cik eiropiešiem bija izcilas rokas, – viņi spēja pārvaldīt bumbu, izpildīt dažādus metienus un bija apveltīti ar labiem piespēlēšanas instinktiem. Aizjūras basketbolistus tolaik bieži vienoja kas kopīgs."

Par Vētru labi informēts bijis Karebins, kurš arī latvieti ieteicis kluba vadībai. Savukārt zīmīgās videokasetes ar spēlēm, kurās piedalās Vētra, Makkloskijs nodevis tieši Bitneram. Kluba pārstāvim lūgts, lai viņš analizē nolūkotā aizsarga spēlētprasmi. "Šis puisis, izskrienot no aizsega, ļoti labi met pa grozu," Makkloskijam par apgūto saturu pēc tam klāstīja Bitners. "Turklāt viņš zina, kā izmantot aizsegus, un metienus izpilda ļoti ātri. Mēs viņu varam izmantot. Mums vajadzētu viņu aplūkot rūpīgāk."

Iespējams, daļēji palīdzēja priekšgājēji. Savas tālmetienu prasmes visai NBA bija jau pierādījis Horvātijas basketbola zvaigzne Dražens Petrovičs, tādējādi apstiprinot, ka Eiropā atrodami prasmīgi "snaiperi", savukārt par citu horvātu, Dino Radžu, lielu interesi jau bija iemantojis "Timberwolves" treneris Rodžerss, stāsta Bitners. Taču savu meistarību Vētra pierādīja pats – īpaši noorganizētā treniņā Minesotā, atmiņā palicis kluba vadības pārstāvim. "Mēs viņam iedevām pāris uzdevumu, kurus viņš paveica ļoti, ļoti labi. Viņš meta precīzi, gan nākot no aizsega, gan pēc dribla pāri laukumam. Svarīgākā bija spēja izskriet no groza apakšas, noķert bumbu un mest. Tā tolaik bija ierasta prakse – to darīja basketbolisti kā Redžijs Millers, Redžijs Luiss. Mēs nodomājām, ka Gundars ir tā vērts. Džeks uz mani paskatījās un pateica: "Parakstām to puisi!""