Klusums pirms... beigām? Vai Lūiss Hamiltons grasās pielikt punktu F-1 gaitām

Aizvadīta gada F-1 sezona izvērtās par vienu no visu laiku izcilākajām šī autosacīkšu seriāla vēsturē. Fenomenālais Verstapena-Hamiltona duelis noslēdzās ar dramatisku un daudzējādā ziņā pretrunīgu sacīksti Apvienotajos Arābu Emirātos, kur par jauno Pirmās formulas karali kronēja nīderlandieti. No "Red Bull" garāžas joprojām dzirdamas gaviles, skaļa mūzika un šampanieša glāžu šķinda, kamēr "Mercedes" boksos joprojām nespēj noticēt nedz faktam, ka Hamiltons palicis bez kārtējā titula, nedz manierei, kā tas notika.

Pēc skaļās sezonas kulminācijas brits bijis pavisam kluss, tā veicinot aizdomas par to, vai nākamajā sezonā viņu maz redzēsim F-1. Ar katru dienu, kurā neko nedzirdam no Hamiltona, baumas par viņa iespējamo aiziešanu no F-1 tikai pieņemas spēkā. Tas liek uzdot jautājumu: vai tiešām lieliskajā Hamiltona un Verstapena izrādē nebūs otrā cēliena?