Kurucs čempions, Porziņģis – pretendents? NBA pirmssezonas pirmie vērojumi un prognozes

NBA basketbols ir atpakaļ! Striktu testēšanas protokolu un augstākā līmeņa piesardzības noskaņās pasaules labākajām basketbola komandām dota zaļā gaisma tukšās arēnās vienai pret otru pamētāt oranžo bumbuli. Kamēr vīri no jauna apgūst basketbolu tam atvēlētajās pārbaudes spēlēs, palūkosim, kādi ir latviešu pārstāvēto komandu – Dalasas "Mavericks", Bruklinas "Nets" un Vašingtonas "Wizards" – reālie uzdevumi gaidāmajā sezonā, kā starpsezonā veicies ar priekšdarbiem to izpildei, un cik daudz teksta šajā izrādē iedalīts katram no mūsu puikām.