Latviešu līdz šim vēl neiekarotā Bostona. Lielais Kristaps ASV sportiskākajā pilsētā

Bostona ir viena no tām 13 pilsētām, kuras ir pārstāvētas visās četrās vadošajās Ziemeļamerikas sporta līgās. Basketbolā ir "Celtics", Nacionālajā hokeja līgā (NHL) pilsētu pārstāv "Bruins", beisbolā jeb MLB Bostona startē ar "Red Sox" zīmolu, bet Nacionālajā futbola līgā (NFL) reģions ir pārstāvēts ar Jaunanglijas "Patriots" komandu. Kompānija ir visnotaļ iespaidīga, un ne velti Bostona jau ilgus gadus ar Losandželosu cīnās par ASV labākās sporta pilsētas godu. Tiesa, ja Losandželosu dažās līgās pārstāv pat divas vienības, tad bostonieši visus lielos panākums sasnieguši četratā.

Dalīta pirmā vieta veiksmīgāko NBA komandu reitingā, pirmā vieta pēc izcīnītajiem "Super Bowl" tituliem un ceturtās vietas titulētāko NHL un MLB komandu reitingā. Godīgi sakot, neviena cita pilsēta ar šādiem panākumiem lepoties nevar, kas nozīmē tikai vienu, – spiediens gan no līdzjutējiem un medijiem, gan no visas pilsētas, ir pastāvīgs un nekad nemazinās. Tā ir vēsture, bet kā lietas izskatās pašlaik? Kurš ir Bostonas vadošais čempionāts un no kuras komandas tiek gaidīts visvairāk?

Ar garantiju var teikt, ka rudenī, kad Kristaps aizvadīs savus pirmos mačus "Celtics" kreklā, viņš noteikti nebūs galvenais vietējo mediju virsrakstu varonis...