Lielā iespēja, ko izmantojuši arī latvieši. Sietla noslēdz NHL paplašināšanās pusgadsimtu

Sietlas kluba uznāciens uz skatuves noslēdz apli, ja ne uz mūžīgiem laikiem, tad noteikti – uz ļoti ilgu laiku. Pašreizējais NHL dalībnieku sastāvs komplektēts vairāk nekā 50 gadu garumā un katram no iesaukumiem ir savi gana zīmīgi cēloņi un sekas. Savas dziļas pēdas tas atstājis arī Latvijas hokeja vēsturē, kad līdz šim plašākais līgas pārmaiņu laiks pagājušā gadsimta deviņdesmitajos pavēra vārtus uz aizokeāna profesionāļa karjeras labumiem arī virknei mūsu hokeja zvaigžņu.

Par to, kā Kalifornijas "haizivis" no okeāna izvilināt uz ledus mēģināja Sandis Ozoliņš un Artūrs Irbe, Latvijas hokeja fanu folklorā atrodams ne viens vien stāsts, bet arī, piemēram, Viktors Ignatjevs savu pirmo NHL pierakstu saņēma Sanhosē. Sergejs Žoltoks savas labākās sezonas aizvadīja Minesotas "Wild" sastāvā – kas tobrīd bija jauna komanda –, savukārt Kārlis Skrastiņš bija starp spēlētājiem, ko savā pirmajā NHL jauno spēlētāju draftā izvēlējās Nešvilas "Predators". Kopā 16 no kopā 37 NHL draftā izvēlētajiem Latvijas hokejistiem sākotnēji bijuši pierakstīti komandās, kas līgā ir parādījušās pēc 1990. gada.