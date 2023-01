Lielās naudas kārdinājums. Kā 'kriptoziema' ietekmē sportā ieguldītos miljardus

Līgumi noslēgti ne tikai ar klubiem un līgām, kā minēts iepriekš, bet arī ar pasaules slavenākajiem sportistiem. Viens no visu laiku labākajiem futbolistiem Krištianu Ronaldu noslēdza līgumu ar Kaimanu salu uzņēmumu "Binance Holdings Ltd.", Nacionālās futbola līgas (NFL) zvaigzne Toms Breidijs kļuva par nu jau bēdīgi slavenā FTX vēstnesi, bet "Coinbase Global Inc." vienojās ar Bruklinas "Nets" zvaigzni Kevinu Durentu. Arī e-sporta un dronu sacensības saņēma naudu no kriptovalūtu uzņēmumiem.

Kā medijam "Financial Times" norādīja "M&C Saatchi Sport & Entertainment" izpilddirektors Stīvs Mārtins, Eiropā sporta nozare ātri paņēma kriptovalūtu naudu tāpēc, ka nācās aizvietot arī totalizatoru kompāniju sniegto finansējumu, jo tie daudzu valstu jurisdikcijās tagad ir ierobežoti.