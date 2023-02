Mammas sapnis un murgs... Brālis pret brāli 'Super Bowl' finālā

Kelsī mājās līdz šim viss bija diezgan loģiski – vecāki atbalstīja abus dēlus. 2017. gadā viņi turēja īkšķus par Filadelfijas "Eagles" un Džeisonu, kad viņš tika pie "Super Bowl" uzvarētāja titula, bet divus gadus vēlāk arī par Trevisu – kad bija pienākusi viņa kārta rakstīt savu vārdu NFL vēsturē. Šogad viss pēkšņi sarežģījies. No vienas puses, Kelsī ģimenē noteikti būs viens divkārtējais "Super Bowl" čempions, no otras – viens no brāļiem būs spiests pārdzīvot zaudējuma rūgtumu.

Filadelfijas "Eagles" uzbrukuma līnijas spēlētājs Džeisons Kelsī un Kanzassitijas "Chiefs" balsta uzbrucējs Treviss Kelsī savu vārdu NFL vēsturē ierakstījuši jau ne vienu reizi vien, un ne tikai kā līgas čempioni, bet arī kā vairākkārtēji simbolisko un zvaigžņu izlašu dalībnieki, taču šonakt kļūs arī par pirmajiem brāļiem, kas viens pret otru spēlējuši "Super Bowl" mačā.

Un šā fona amizants šķiet fakts, ka bērnībā Dona darīja visu, lai puikas... nespēlētu amerikāņu futbolu. Virzot citas prioritātes, abiem brāļiem (Džeisons, kam patlaban ir 35, ir divus gadus vecāks par Trevisu) tika noteikts strikts moratorijs: nekādu bērnu līgas spēļu līdz septītajai klasei!