Meklējiet sievieti! 'Nāvējošais' ierocis olimpisko medaļu kaujās

Kopumā Tokijas spēļu programmā atrodamas 339 medaļu disciplīnas. Tas ir par 33 vairāk, nekā bija pirms četriem gadiem Rio, un 20 no šiem komplektiem tiks sadalīti sieviešu konkurencē. Vēl deviņi – jauktajās sacensībās, bet divas disciplīnas – atvērtajā konkurencē. Citiem vārdiem, "večiem" vien domāti tikai divi no 33 jaunajiem medaļu komplektiem! Šīs ir jau desmitās vasaras olimpiskās spēles pēc kārtas, kad sieviešu disciplīnu skaits turpina pieaugt. Pēdējā reize, kad tā nebija, bija nu jau tālajā 1980. gadā, kad sacensības notika Maskavā. Tolaik sievietēm bija atvēlēta mazāk nekā ceturtdaļa no visas spēļu programmas, bet 2021. gadā skaitlis sasniedzis jau 46 procentus. Vīrieši joprojām ir mata tiesu priekšā (48%; atlikušie seši procenti ir jauktās vai atvērtās disciplīnas), taču tendence ir nepielūdzama: drīz te viss būs godīgā līdzsvarā. Tāpēc, kā saka francūži: "Cherchez la femme!" Meklējiet sievieti! Citādi olimpiādē klāsies grūti...Labs piemērs šajā jomā jau ilgāku laiku ir Lielbritānija, kas uz Tokiju plāno sūtīt skaitliski lielāko izlasi, kāda līdz šim pieredzēta, un tajā būs vairāk sieviešu nekā vīriešu. "Tokijā dalībnieku vidū sieviešu skaits gandrīz sasniegs paritāti ar vīriešiem. Nav šaubu, ka valstis, kas neattīsta sieviešu sportu, medaļu kopējā ieskaitē būs cietējas," secina "The Guardian".