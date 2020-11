Miljonāru asaras Barselonā. Kā izira pasaules labākā futbola komanda

"Ir spēlētāji, kuri ir grūti vadāmi, un tāds ir arī Leo – tā ir tiesa," nesen atklātā intervijā "El País" ar bijušo Spānijas izlases vadītāju Visenti Del Boski pauda augustā amatu pametušais Kike Setjēns. "Viņš ir visu laiku labākais futbolists. Kas gan es esmu, lai viņu mainītu?! Ir grūti, ja esi pieradis visu laiku uzvarēt: kad tas nenotiek, tas rada nemieru un sāpes. Viņu un daudzus citus tādus ir padarījušas mūsdienu futbola brutālās prasības, ka ir jāuzvar nepārtraukti."

Superkluba uzmanību izpelnījies ar ļoti skatāmu uzbrukuma futbolu salīdzinoši necilajā "Real Betis" komandā, Setjēns neslēpa, ka dažu mēnešu laikā nav spējis iedvest savas idejas un ka komanda tām ir pretojusies: "Nē, protams, ne! Es nebiju es pats. Tāda ir realitāte. Kad pievienojies tādas dimensijas klubam kā "Barça", uzreiz zini, ka nekas nebūs viegli, lai arī tavā rīcībā būs pasaulē labākie spēlētāji." Kamēr cits bijušais "Barcelona" galvenais treneris Herardo Martino kategoriski noliedza leģendu par viņa it kā sacīto Mesi ("Zinu, ka tu vari piezvanīt prezidentam un jebkurā brīdī izmest mani ārā, taču vismaz neizrādi man to katru dienu"), cits joks, kas klīst franču žurnālistu aprindās par to, ka Mesi apzināti nesaspēlējas ar jaunāko lielo pirkumu Antuānu Grīzmanu, varbūt arī nemaz nav tikai joks.

Vismaz Grīzmana bijušā padomnieka Erika Olatsa uzskatā. "Mesi ir vara pār pilnīgi visu. Viņš ir gan imperators, gan karalis, un viņam nepatika Antuāna ierašanās. Viņa attieksme bija nožēlojama, un viņš lika Grīzmanam to sajust. Tas bija terors.