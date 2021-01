Miljonu dievināts, bet vientuļš. Cīņa, kurā padodas pat lielākie čempioni

Filma atklāj, ka visgrūtākais mirklis Maikla Felpsa dzīvē pienāca pēc 2016. gadā notikušajām olimpiskajām spēlēm Riodežaneiro, kurās viņš noslēdza profesionālo karjeru ar piecām zelta un vienu sudraba medaļu. Bija beidzies ilgs, nozīmīgs un sarežģīts dzīves posms – radot lielu apjukumu sportista prātā un dzīvē, jo priekšā gaidīja nezināmais un nesaprotamais.

Lai novērstu nomāktās domas, miega un ēšanas traucējumus, laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam bijušais sportists izmēģināja dažādus risinājumus. Lietoja dažādus recepšu medikamentus – kas bieži beidzās ar atkarību no tiem –, pievienoja apreibinošas vielas... Saprotams, šī taciņa neveda laukā no purva, bet gan arvien dziļāk tajā, uz drīz sekoja nākamās stadijas – dzīves apnikums un domas par pašnāvību.