Ne tikai melns un balts. Vai ādas krāsa liecina par priekšrocībām sportā?

Amerikāņu zinātnieks Džozefs Greivss piebilst: "Lai gan, pavirši vērtējot 100 metru sprinta rekordistus, viņiem visiem ir saknes Rietumāfrikā, tiem ir arī daļējs ģenētiskais mantojums no Eiropas un Amerikas. Tāpat viņi visi ir trenējušies ārpus Rietumāfrikas, kur neviens augstākā līmeņa sprinteris nav uztrenēts. Tādējādi nav iespējams pateikt, ar ko sasniegumi izskaidrojami vairāk – ar ģenētiskajiem vai vides faktoriem."

Žurnāls "The Journal of Blacks in Higher Education" pirms padsmit gadiem publicēja rakstu, kurā atspēkoja "melno gēnu", kas it kā rada tumšādaino pārākumu sportā. "Ja reiz ir šāds gēns un tas rada pārākumu, tad kāpēc afroamerikāņi, kuriem 90% gadījumu ir vismaz viens baltais sencis, pārspēj melnādainos no Āfrikas visos sporta veidos, izņemot skriešanas garās distances?"