Ne viss ir lāzers, kas spīd. Vai Dāvis Bertāns mainīs tendences NBA tirgū?

Ja atskatāmies uz 2020./21. gada NBA regulāro sezonu, tad Dāvis Bertāns gandrīz teicami paveica to, par ko Vašingtonas "Wizards" viņam maksā. Dāvis ir 20 līdz 25 minūšu lomas spēlētājs, kas nāk no soliņa, lai palīdzētu komandai iemest pārīti tālmetienu īsos laika nogriežņos. Tā ir viņa specialitāte, jo viņš ir speciālists ar limitētu prasmju loku. Bertānam pat izdevās uzstādīt visai unikālu NBA rekordu, kas tikai akcentē to, par cik specifisku spēlētāja tipu mēs runājam.

Lai arī iesākums jaunajam līguma gadam nepadevās īpaši spožs, sezonas gaitā iekavētais formas uzņemšanā tika atgūts un metienu precizitāte atgriezās normas robežās. Ir tikai normāli, ka tipiskam tālmetienu izpildītājam uznāk gan karstāki, gan aukstāki periodi, kad bumba grozā negrib krist.

Ja kaut ko Dāvim varētu pārmest, tad tas ir vājais sniegums četrās izslēgšanas spēlēs, kurās vidēji spēlē tika gūti 9,3 punkti, izcīnītas 2,8 bumbas, bet tālmetieni realizēti vien ar 34,8% precizitāti, vidēji spēlē izpildot par diviem tālmetieniem mazāk nekā regulārajā sezonā. Komandas rezultātam ar Dāvja sniegumu gan nav nekāda sakara.