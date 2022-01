'Neiešāva' plecā, iešāva kājā... Kā izjuka Novāka Džokoviča shēma iekļūšanai Austrālijā

Austrālijas pozīciju Covid-19 kontekstā diktējusi skarbā realitāte. Valsts pamatīgi cietusi no pandēmijas, un tās apkarošanā iedzīvotājiem nācies samierināties ar vieniem no stingrākajiem ierobežojumiem pasaulē. Vairākkārtējs lokdauns, pārvietošanās aizliegumi pilsētu un štatu robežās un komandantstundas ir tikai daļa no tiem, tāpēc valstī ļoti liela vērība tiek pievērsta vakcinācijas aptverei. Lai arī sabiedrības atsaucība bijusi gana pieklājīga, kopējā situācija valstī uzlabojusies viļņveidīgi, liekot paturēt spēkā stingrus ierobežojumus.

Saprotams, ka notiekošais krietni pārbaudījis Morisona valdības izturību, spēku un stabilitāti, un sabiedrības noskaņojuma svārstības pirms drīzumā gaidāmajām vēlēšanām pie varas esošajiem politiķiem neko labu nesola. Augstākā ranga lēmējiem pārmesti vājie rezultāti cīņā ar pandēmiju, ministrus kritizē par neefektīvo sabiedrības testēšanas politiku, vakcinācijas rezultātiem un valsts kopējo vājo gatavību krīzes situācijai. Šis fons tieši ietekmē arī Džokoviča sāgu.

Lidmašīna ar pasaules ranga līderi uz borta nolaidās Austrālijā 5. janvārī, bet, tai vēl esot gaisā, kļuva skaidrs, ka briest kas nopietns.