Iepriekšējā spēļu kārtā "Manchester United" jau pirmajā puslaikā bija ielaidusi četrus vārtus, kas ļāva "Brentford" uzvarēt Mančestras klubu pirmoreiz kopš 1938. gada. Turklāt šoreiz spēles rezultāts pilnībā atainoja laukumā notiekošo. Pat Brentfordas kluba līdzjutēji raudzījās viens otrā ar pavērtu muti, jo viņu komandas algu budžets ir tikai 65 miljoni eiro, kamēr "United" futbolistu algās tērē 502 miljonus...

Tiek lēsts, ka Gleizeri kluba 930 miljonus eiro vērtās pārņemšanas laikā tā iegādei iztērēja tikai 320 miljonus eiro no savas naudas, no kuras lielāko daļu kopš tā laika izdevies atgūt tikai dividendēs vien. Daudziem "Manchester United" atbalstītājiem šīs diemžēl bija beigas. Daži vairs nekad nav spēruši kāju "Old Trafford".

Laika posmā no 2005. līdz 2013. gadam "United" ļāva saviem sāncenšiem sevi panākt. Šajā laika periodā klubs iztērēja tikai 194 miljonus eiro, kas ir nedaudz vairāk par 24 miljoniem sezonā. Salīdzinājumam, "Manchester City" tēriņi šajā pašā laika posmā bija 553 miljoni eiro.