No zirnekļiem līdz Lieldienu zaķim. Sporta zvaigžņu dīvainās fobijas

Mūsdienu cilvēks ikdienā saskaras ar daudz un dažādiem bailes raisošiem faktoriem, un tikai cilvēki ir arī profesionālie sportisti – lai kā dažbrīd no malas varētu šķist, ka viņu dzīvē likstu un raižu nav. Paniskas bailes no tumsas vai, piemēram, zobārsta bērnībā piemeklējušas vai katru otro, bet dažus pavada visā dzīves garumā... Medicīna dažādām fobijām devusi atpazīstamus nosaukumus un izrādās, ka visai plaša to kolekcija atrodama arī pazīstamāko pasaules sporta zvaigžņu aprindās.