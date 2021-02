Olimpiskā medaļa, kuras nebūs. Revolūcija, skandāli un zaudētā paaudze Latvijas šorttrekā

Pirms trim gadiem Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Roberts Zvejnieks un Roberto Puķītis cīnījās par vietu pasaules labāko šorttrekistu desmitniekā. Taču pēc atgriešanās no olimpiskajām spēlēm sporta veida saimniecību satricināja iekšējie skandāli, bet vasarā darbu Latvijas izlasē pameta britu speciālists Stjuarts Horspūls, kurš kopā ar Evitu Krievāni bija izveidojuši centralizētu attīstības modeli. Atsakoties no šī modeļa, Latvijas šorttreks atgriezās pagātnē. Rezultāts – trīs gadu laikā šorttrekistu pārstāvniecība Latvijas Olimpiskajā vienībā ir sarukusi no sešiem līdz diviem sportistiem. Vai par šorttreku Latvijā drīzumā runāsim vien pagātnes kontekstā?