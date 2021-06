'One Slam Wonder'... Kad 'izsprauksies' Jeļenas Ostapenko potenciāls?

"One Slam wonder" – tā, pielāgojot mūzikas pasaulē populāro "one-hit wonder" apzīmējumu māksliniekiem, kuriem karjerā nav izdevies radīt neko vairāk par vienu visiem atpazīstamu hītu, tenisa pasaulē dēvē spēlētājus, kuri kaut kādā veidā spējuši uzvarēt vienā "Grand Slam" turnīrā, kaut arī pārējās karjeras laikā lielu ievērību nav izpelnījušies. Dāmām par pēdējo šādu gadījumu varētu nosaukt Flavijas Penetas uzvaru 2016. gada "US Open". Vīriem, kur gandrīz visi lielie tituli nu jau vairāk nekā 15 gadu garumā tiek kādam no lielā trijnieka (četrinieka) pārstāvjiem, ir jārokas krietni dziļāk – argentīnieša Gastona Gaudio pārsteidzošais triumfs "Roland Garros" 2004. gadā. Jaunākā pulciņa dalībniece varētu būt mūsu Jeļena Ostapenko. Pēc parametriem viņa atbilst pilnībā – kopumā tikai trīs profesionālie tituli un pasaules rangā jau ilgstoši vieta ap pirmā piecdesmitnieka slieksni. Taču vēl negribas viņu norakstīt...