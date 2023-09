Pabaroja ar ilūziju un pameta... Renārs Birkentāls gatavs 'tagad vai nekad' sezonai biatlonā

Pēc Latvijas Biatlona federācijas (LBF) un trenera Māra Čakara strīda Birkentāls jau aptuveni deviņus mēnešus oficiāli ir bezdarbnieks. Viņam nācās izstāties no Nacionālo bruņoto spēku (NBS) sporta kluba un dienesta, tādējādi paliekot bez būtiskiem uzturlīdzekļiem un nodrošinājuma treniņiem. Federācija it kā teicās meklēt sportistam vietu citās iekšlietu struktūrās, taču Renārs tagad spiests atzīt – viņš pats nesaprot, vai no LBF puses tas vispār bijis reāls solījums. Iespējams, tas vienkārši pateikts, lai uzturētu viņā kādu cerību. Nekādas virzības šajā jautājumā nav un nekad nav bijis.

Gada pirmajos mēnešos federācija ar kavēšanos izmaksāja Birkentālam pāris 600 eiro pabalstus, taču nu šī summa samazinājusies uz pusi, turklāt maksājums pie sportista nonākot vēl retāk. "Pavasarī LBF pateica, lai atrodu kādu sponsoru. Atbildēju, ka varu iet runāt ar cilvēkiem un uzņēmumiem, taču mana problēma ir tikt līdz tādai sarunai. Esmu mēģinājis piekļūt uzņēmējiem, taču nesekmīgi, cilvēki ir aizņemti. Caur e-pastiem – vispār nekādas atsaucības. Aicināju federāciju novest mani līdz šādai sarunai, tad es iešu un runāšu, taču nekā... Arī LBF sūdzas, ka nevar atrast kompānijas, kas būtu ieinteresētas."

LBF un Čakara skandāla zenītā federācijas prezidents Kaspars Sakniņš mudināja biatlonistus apvienoties vienotā komandā un trenēties izlases treneru Valda Bērziņa un Reiņa Korsūnova pārraudzībā. Birkentāls stāsta – epizodiski ar šiem speciālistiem ir strādājis, taču viņi uzticību nevieš.