'Par viņa talantu zinājām, bet...' Artūru Žagaru jaunajā komandā gatavo galvenajai lomai

Iespējams, daudziem šķiet, ka Žagars jau šajā sezonā būtu gatavs spēlēt Eirolīgā, taču nedrīkstam aizmirst, ka līdz šim viņš vēl nevienā sezonā nav aizvadījis vairāk par 30 spēlēm. Viena lieta ir aizvadīt lielisku astoņu spēļu turnīru, bet pavisam cita – demonstrēt šādu sniegumu visas sezonas garumā. Artūrs ir parādījis, kādā līmenī var spēlēt, tagad jāizpilda mājasdarbs – jāapliecina, ka šādā līmenī spēj spēlēt ilgtermiņā.

"Man patīk viņa spēja spēlēt augstā tempā, arī Ķēdaiņos komanda ar viņu laukumā burtiski lidoja. To pašu sagaidu no viņa Viļņā," MVP saka "Wolves" galvenais treneris Ķēsturis Kemzūra. "Artūram reizēm gadās avantūras. Strādāsim, lai samazinātu to skaitu, taču tas nav "Sony PlayStation", tā ir īstā spēle, kurā spēlētājam īsā laikā jāpieņem pareizais lēmums..."

Viņš stāsta – Žagaram komandā plānota liela, iespējams, pat galvenā loma.