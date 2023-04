'Piedodiet, es neielienu tankā...' Pasaules sporta zvaigznes un obligātais militārais dienests

Sabiedrības uzmanību izpelnījies stāsts par Lauri Markanenu – šās NBA sezonas viens no spilgtākajiem vīriem, šogad par līgas progresējošāko spēlētāju atzītais "All Star" uzbrucējs atgriezies dzimtajā Somijā, kur šķīries no blondajām matu lokam, lai ieņemtu vietu NATO jaunākās dalībvalsts armijas dienestā. Paraugs pārējiem vai neprātis, domas dalās, taču rīcība cienījama. Markanens gan nav pirmā sporta zvaigzne, kas attiecīgā dzīves posmā pielaikojusi armijas zābakus, turklāt dažās valstīs neviens tev pat neprasa, vai ko tādu vēlies...