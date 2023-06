Pirmās medaļas ar 'svaigām asinīm'. Kā top recepte 3x3 olimpiskā titula nosargāšanai

Olimpiskā četrinieka viena no panākumu receptēm allaž bijusi komandas iekšējā ķīmija. Nav šaubu, ka pat viens jauns elements ietekmē šo trauslo sajūtu mehānismu. Ne velti, treneris pirms lēmuma pieņemšana veica individuālas sarunas ar katru no vīriem, kuriem vajadzēja likt galdā konkrētus argumentus. Feldmanim savu vīziju izdevās "pārdot", lai gan savi mīnusi bija arī Lācim. Lielākais no tiem – pieredzes trūkums. Taču tikpat labi zināms, ka pieredzi veikalā nenopirksi. Vajadzēja mēģināt...